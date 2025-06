'Querida irmã Cida'; aos 70 anos, deixa família de luto no Vale

Maria Aparecida de Oliveira Santos morreu em Jacareí neste último domingo (8), aos 70 anos. E deixou todos os familiares e amigos abalados com a notícia.

No entanto, também ficam as boas lembranças de uma pessoa alegre e que sempre ajudava aos mais próximos. O enterro aconteceu na tarde desta segunda-feira (9), no Cemitério Avareí, em Jacareí.