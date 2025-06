VÍDEO: Vereadores trocam socos na Câmara de Paraibuna

A reportagem entrou em contato com os dois parlamentares, mas não obteve resposta até o momento.

Em nota, a Câmara Municipal de Paraibuna lamentou o episódio. "Informamos que um boletim de ocorrência foi devidamente lavrado para registro formal dos fatos. Reiteramos que atitudes incompatíveis com a conduta parlamentar serão tratadas com a seriedade que o caso exige. As condutas dos vereadores envolvidos serão apuradas com rigor, em conformidade com o Regimento Interno e o Código de Ética desta Casa Legislativa. A presidência reafirma seu compromisso com a legalidade, o respeito institucional e o decoro parlamentar, pilares fundamentais do exercício do mandato legislativo. A Câmara Municipal de Paraibuna seguirá acompanhando e conduzindo as investigações internas com transparência, garantindo o devido processo legal e a responsabilização, caso comprovadas infrações", disse o Legislativo.