Mulher é queimada viva e filho se despede: 'Sempre te amarei'

Um dos filhos de Eliana Guanes, de 59 anos, assassinada após ser queimada viva por um peão que a assediava, prestou uma emocionante homenagem à mãe nas redes sociais. Em uma das publicações, ele declarou: “A pessoa de maior preciosidade da minha vida teve a vida ceifada. Mãe, eu sempre te amarei”. Em outra mensagem, visivelmente abalado, o jovem desabafou sobre a dor da perda e cobrou justiça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (6), em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá.