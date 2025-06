Após levar 'fora', peão mata mulher e diz que 'não aceitava não'

Eliana Guanes, de 59 anos, morreu após ser queimada viva por Lourenço Xavier, 54, que a atacou com gasolina e fogo após sofrer rejeição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Testemunhas relataram que o agressor, em visível estado de embriaguez, já havia feito ameaças a outras mulheres e não aceitava negativas. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.