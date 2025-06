Moça arrastada por 3 km em carro fazia aniversário de 22 anos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 65 da ERS-344, em Giruá, na região Noroeste do Rio Grande do Sul. Viviana, natural de Pueblo Illia, na província de Misiones, na Argentina, estava no Brasil havia cerca de duas semanas. Ela trabalhava em uma casa noturna próxima ao local da colisão e, segundo relatos, havia saído sozinha momentos antes do acidente.

O motorista do veículo, um jovem de 21 anos que voltava de uma festa em Santo Ângelo, afirmou à Polícia Civil que não parou por receio de ser assaltado. Uma passageira que o acompanhava chegou a notar o que parecia ser uma perna humana pendurada no vidro traseiro. Ao chegarem em casa e estacionarem o veículo, ambos perceberam o corpo sobre o teto. O motorista acionou a Brigada Militar e se apresentou voluntariamente à delegacia.

A vítima estava vestida apenas com um moletom e sem roupas da cintura para baixo. Imagens de câmeras de segurança mostraram Viviana caminhando pela rodovia momentos antes do atropelamento. A polícia ainda investiga as circunstâncias que levaram a jovem a estar na pista. A perícia identificou marcas de frenagem no asfalto, o que pode indicar tentativa do motorista de evitar a colisão.