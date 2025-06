Policial é morto por motorista bêbado a caminho do trabalho

O soldado Delcio Schubert Teixeira, de 45 anos, morreu na noite de domingo (8) após ser atingido por um veículo cujo motorista estaria embriagado e fugiu do local sem prestar socorro. A colisão ocorreu por volta das 19h, quando o policial pilotava sua motocicleta.

O acidente aconteceu na RS-244, no município de Vale Real, localizado na região do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul. Teixeira seguia em direção à Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ), em Charqueadas, onde atuava. Natural de Tupanciretã, ele estava cedido ao sistema prisional pelo 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon), de Santa Maria. O militar deixa esposa e dois filhos.