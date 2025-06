Mãe que amamentava filho é espancada por ladrão durante assalto

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime ocorreu no bairro Laranjeiras, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Segundo relato da vítima ao portal Metrópoles, o agressor utilizou uma tesoura que estava no balcão da loja para ameaçá-la. Ela tentou fugir com o bebê, mas foi alcançada, puxada pelos cabelos e arrastada para trás do balcão, onde passou a ser espancada.

A vítima contou que implorava pela vida enquanto era agredida com socos no rosto. "Começou a sair muito sangue e eu tive certeza que iria morrer", relatou. Durante o ataque, conseguiu colocar o bebê no chão, ao lado, antes de ser puxada. Em um momento de instinto, ainda tentou reagir segurando o criminoso pelo pescoço, mas ele reagiu mordendo seu dedão e arrancando um pedaço.

O suspeito, identificado como Jânderson Santana dos Santos, foi detido pela Polícia Militar e encaminhado ao hospital, assim como a vítima. Ele permanece preso, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública.