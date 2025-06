Onde está Bruna? Mulher vai visitar a mãe em SJC e desaparece

Uma moradora de Paraibuna está desaparecida desde o sábado (7) após sair da casa da irmã em São José dos Campos. Bruna Santos de 36 anos, que completará 37 anos no próximo dia 18, deixou a residência da irmã por volta das 22h40 para ir até a casa da mãe, localizada a cerca de 8 minutos a pé.

Segundo relatos, a mulher havia ido a São José para cuidar da avó enquanto a mãe tinha um compromisso no domingo (8). Ela deixou as duas filhas com a irmã e saiu vestindo calça jeans, casaco preto tipo parka, touca de pelinho e chinelo preto.