Caiu do parapente e sofreu fratura exposta na perna esquerda

A vítima sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e foi levada em estado considerado grave para o Hospital São Lucas. O acidente ocorreu na avenida Vitória Régia, no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde (MT).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi encontrado consciente, orientado e comunicativo, deitado de costas no chão. Ele relatava fortes dores no membro inferior esquerdo e apresentava intensa hemorragia, além de escoriações no braço esquerdo.

Durante o atendimento, os socorristas realizaram a contenção da hemorragia com uso de gazes estéreis, imobilizaram a perna com uma tala flexível e aplicaram um colar cervical. A vítima foi então colocada em uma prancha rígida e encaminhada até a Unidade de Resgate.

Apesar dos sinais vitais estarem estáveis, o homem foi classificado como politraumatizado por causa da gravidade da lesão, que envolveu perda de tecido medular e risco de complicações sistêmicas. Ele foi conduzido com urgência ao hospital, onde passará por cirurgia e exames complementares. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades locais.