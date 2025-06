AGORA: Policial reage e 2 morrem em assalto a mercadinho no Vale

Um policial de folga reagiu a uma tentativa de assalto e dois homens foram mortos em um mercadinho em Aparecida, na tarde desta segunda-feira (9). Um outro homem foi baleado, mas sobreviveu.

O caso aconteceu em um mercadinho na rua Itabaiana, no bairro Itaguassu. De acordo com as informações iniciais, homens invadiram o mercado e anunciaram o assalto. O policial de folga reagiu e atirou, matando dois homens e ferindo um terceiro, de raspão.