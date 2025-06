Na semana da estreia, Taubaté confirma mais 5 reforços

Na defesa, o zagueiro canhoto Lucas Anselmo, de 26 anos, chega do Operário-MT, onde disputou a atual edição da Copa do Brasil. Ele já conhece bem a Copa Paulista, tendo sido campeão da competição com a Votuporanguense.

Outro reforço é o lateral-direito Pedrinho, de 22 anos, revelado nas categorias de base do Internacional e do Novorizontino. O defensor defendeu recentemente o Ceilândense no campeonato distrital do Distrito Federal.

Para o gol, o clube apostou em juventude. Cadu Bertini, de 20 anos, foi revelado nas divisões de base de clubes paulistas e profissionalizado pelo XV de Piracicaba, onde disputou a Copa Paulista de 2024. Agora, terá nova oportunidade vestindo a camisa alviceleste.