Prefeitura: inscrições para concurso público vão até quinta-feira

Concurso

Termina na próxima quinta-feira (12), às 16h, o prazo para inscrições no concurso público aberto pela Prefeitura de São José dos Campos nas áreas de administração e saúde.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pelo site da FGV (Fundação Getulio Vargas). A taxa varia de R$ 67,90 (ensino médio e técnico) a R$ 98,80 (nível superior).