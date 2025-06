Equipe da CCR RioSP ajuda no parto de bebê na rodovia em Taubaté

Um atendimento diferente marcou a manhã desta segunda-feira (9) para a equipe de Atendimento Pré-Hospitalar da concessionária CCR RioSP na base de Taubaté. Os socorristas ajudaram no parto de um bebê após a gestante Tainá Silva Santos, moradora da cidade, parar no local com fortes contrações a caminho do hospital.

Tainá contou que percebeu que não chegaria a tempo à unidade médica e decidiu pedir ajuda na base. "A equipe foi super atenciosa, deu todo o suporte e nos levou ao hospital. Agradeço muito", disse a mãe.