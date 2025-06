'Taubaté Mais Bonita' possibilita adoção de praças e áreas verdes

Programa

Por meio do programa 'Taubaté Mais Bonita', a Prefeitura busca interessados em adotar praças, áreas verdes e outros espaços e logradouros públicos do município. Ação busca o apoio da iniciativa privada para manutenção e melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas nos espaços.

Modalidades

As modalidades de adoção e cooperação previstas são: adoção com responsabilidade total, adoção com responsabilidade parcial e, por fim, adoção e cooperação simplificadas.