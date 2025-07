Adeus, Matheus: morte de universitário de 25 anos comove a região

Morreu nesse sábado (19), aos 25 anos, o estudante universitário Matheus Cembranelli, que lutava contra um câncer raro e agressivo. Ele era estudante de Ciências Econômicas da Unitau (Universidade de Taubaté).

O corpo do universitário foi velado e sepultado no Cemitério Parque das Paineiras, na manhã deste domingo (20), no bairro Flor do Vale, em Taubaté.