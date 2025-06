Frio atinge Vale; região tem menor temperatura de SP

A segunda-feira (9) foi gelada em diversas regiões do estado de São Paulo, com destaque para as cidades do Vale do Paraíba, que registraram algumas das menores temperaturas do dia, segundo dados do Inmet e CIIAGRO.

Campos do Jordão liderou o ranking estadual, marcando 11°C, a menor temperatura registrada em todo o território paulista. Conhecida por seu clima serrano, a cidade voltou a figurar como um dos locais mais frios do Brasil nesta época do ano.