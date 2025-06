Justiça nega ação do MP contra vereador por fala sobre ditadura

Na sentença, o juiz Lucas Dadalto Sahão, da 4ª Vara Cível de São José, afirmou que "ainda que se reconheça que o réu [Thomaz] deixou de lado a moderação e ultrapassou a razoabilidade no uso da palavra verbalizada, as asserções foram proferidas sob a égide da imunidade parlamentar que, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal", tem "natureza absoluta".

"Não cabe ao Poder Judiciário avaliar o mérito, a conveniência ou a adequação das manifestações parlamentares proferidas no exercício do mandato; a interferência judicial nessa seara violaria o princípio da separação dos poderes e comprometeria a independência do Poder Legislativo", concluiu a sentença.

A Promotoria pode recorrer. Procurado pela reportagem, Thomaz criticou o MP. "A promotoria de direitos humanos do Ministério Público agiu como um partido político ao propor essa ação e 'tomar as dores' de grupos armados que tentaram depor o governo militar para implementar um regime comunista no Brasil. Continuo acreditando que a reação dos militares às ações terroristas da época foi necessária, ainda que com evidentes excessos de ambos os lados, o que foi pacificado na Lei da Anistia de 79".

Ainda em abril do ano passado, a Câmara havia recebido três representações que pediam a cassação do mandato do vereador devido ao episódio, por suposta quebra de decoro parlamentar. Em junho de 2024, as três representações foram arquivadas pelo presidente da Casa, Roberto do Eleven (PSD), que decidiu apenas pela aplicação da penalidade de advertência verbal.

Ação.