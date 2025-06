URGENTE: Tiroteio em Aparecida deixa um morto e dois feridos

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um tiroteio em Aparecida na tarde desta segunda-feira (9). A ocorrência mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. O chamado foi registrado pelo Cobom às 16h02, indicando a presença de três vítimas na rua Itabaiana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Duas viaturas foram empenhadas para o atendimento: uma Unidade de Suporte Básico de Aparecida e uma Unidade de Suporte Avançado vinda de Guaratinguetá.