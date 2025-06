Receita apreende cocaína em bolinhas de isopor em carga de vasos

Equipe da Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos identificou, no último final de semana, uma tentativa sofisticada de envio de cocaína para o exterior. O caso foi descoberto durante a seleção de cargas para inspeção.

A droga estava escondida em um local inusitado: no interior de bolinhas de isopor utilizadas para proteger vasos de vidro, que compunham uma carga com destino à Austrália, país onde o preço da cocaína está entre os mais altos do mundo.