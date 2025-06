Mulher é achada na frente da televisão 42 anos após a morte

Caso macabro.

Hedviga Golik morreu enquanto assistia televisão no apartamento onde morava e só teve seu corpo encontrado 42 anos depois. O imóvel de 18 m², em Zagreb, na Croácia, estava intocável desde os anos 60 e foi encontrado com a televisão ligada e uma xícara ao lado da cama.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A autópsia não identificou a causa exata do falecimento, mas indica que a morte aconteceu durante uma estação fria, o que favoreceu a preservação do corpo. Hedviga Golik nasceu em 1924 e era enfermeira.