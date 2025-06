Menina de 3 anos foi deixada sem comer e morreu de fome no Vale

Uma mulher de 62 anos foi condenada a 16 anos de prisão por homicídio qualificado, acusada de causar a morte da própria sobrinha-neta, de apenas três anos, em Caçapava. A sentença foi proferida na última sexta-feira (6), após julgamento realizado durante a semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime ocorreu em maio de 2014, no bairro Jardim São José. À época, a mulher detinha a guarda legal da criança e, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, teria deixado a menina dias sem alimentação e hidratação, o que levou à sua morte por desnutrição severa.