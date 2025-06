Campeão de luta, Lauan é homenageado por equipes: ‘Guerreiro’

“Nossa equipe está com coração dilacerado. Você era amado por 100% dos alunos e professores. Muaythai te deixou no caminho do bem, nosso líder Jefferson Erbas te conduziu nesse caminho do respeito, do trabalho, da integridade e do coleguismo. Que dia cruel meu amigo”, completou.

“Grande guerreiro! Sempre estará em nossos corações”, disse Rodrigo Bischoff. “Vá em paz Lauan. Sua jornada foi curta, mais foi incrível”, afirmou Susane Silva.

“Descanse em paz meu irmão. Nunca será esquecido”, disse Jefferson Erbas, ex-treinador de Lauan. “Que Deus te receba Lauan. Aqui na terra choramos pela sua partida mais que o céu te receba em festa para compor o exército guerreiro. Olha por nós aí de cima”, afirmou Jéssica Teles.