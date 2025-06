Com o filho nos braços, mulher é morta a facadas pelo ex-marido

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem matou a ex-mulher e o namorado dela a facadas na frente do próprio filho, de apenas 4 anos, que presenciou a agonia da mãe e do padrasto.

As vítimas foram buscar a criança, que vivia sob a guarda do pai. Ao chegar na casa do ex-sogro, a mulher foi surpreendida pela presença do ex-marido. Após uma discussão, o ex-marido pegou uma faca e esfaqueou a ex-companheira, que estava com o filho no colo. Ao tentar impedir o ataque, o namorado da mulher também foi atacado e morreu.

Depois do duplo assassinato, o homem tentou fugir do local, mas acabou sendo capturado pela polícia. Ele foi preso em flagrante por homicídio. A criança, que testemunhou os crimes, foi acolhida pelo Conselho Tutelar.