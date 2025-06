Frio intenso chega ao Vale e temperatura pode cair para 2ºC

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para uma intensa queda de temperatura que atingirá todo o território paulista entre os dias 11 e 14 de junho. De acordo com os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências, a chegada de ventos predominantes do quadrante sul criará condições para queda significativa das temperaturas, exigindo atenção redobrada à população mais vulnerável.

As mínimas previstas são de 2°C na Serra da Mantiqueira, com possibilidade de geadas. Na região do Vale do Paraíba, os termômetros devem marcar 8°C. O Litoral Norte deve registrar 11°C.