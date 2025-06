Projeto do Rotary leva oftalmologistas à escola municipal de SJC

Em parceria com a Secretaria de Educação e Cidadania, o Rotary Club de São José dos Campos realizou, no último sábado (7), edição do projeto “Visão para um Mundo Melhor” em escola municipal da cidade. Trata-se de iniciativa pioneira de saúde visual infantil que completa 15 anos de atuação.

O projeto levou três médicos oftalmologistas e equipamentos de consultório para atender gratuitamente crianças na escola municipal Professora Silvana Maria Ribeiro de Almeida, no Jardim Cerejeiras, na região leste de São José dos Campos.