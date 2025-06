São José registra 4 homicídios em 4 dias

Quatro assassinatos em quatro dias.

Entre quinta-feira (5) e o último domingo (8), quatro pessoas foram assassinadas em São José dos Campos.

De acordo com dados oficiais da SSP (Secretaria de Segurança Pública), de janeiro a abril de 2025 foram registrados 12 homicídios no município, contra 7 no mesmo período do ano passado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.