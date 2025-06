São José tem 2ª maior geração de empregos de SP em supermercados

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Supermercados de São José dos Campos registraram, em abril, saldo positivo de 191 empregos, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

A cidade foi beneficiada com a inauguração de um supermercado com funcionamento 24 horas em área com cerca de 4.000 m², o que reforçou o estoque de contratações no município e colaborou com o saldo positivo.

A diretora da regional da Apas para o Vale do Paraíba, Lívia Souza de Azevedo, comemorou o saldo positivo de empregos e destacou o crescimento do setor com a inauguração de novas unidades.

“O resultado de São José dos Campos em abril está em linha com o desempenho do município em relação às contratações ao longo de 2024 e no início desse ano. No Vale do Paraíba, o setor supermercadista é um importante indutor da economia ao colaborar com a oferta de empregos”, disse Lívia.