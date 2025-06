Comediante mata jovem e enterra o corpo após levar 'fora'

Um comediante confessou à polícia ter matado a jovem Raíssa Suellen Ferreira, de 23 anos, que foi encontrada enterrada em uma cova rasa.

Marcelo Alves dos Santos afirmou ter cometido o crime após ter se declarado para Raíssa e não ter sido correspondido. Aos policiais, ele afirmou ter sido ofendido pela jovem. Em seguida, ele a estrangulou com um objeto conhecido como "enforca gato". O caso aconteceu em Araucária, perto de Curitiba (PR).