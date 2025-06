Após morte de Alice, prefeitura anuncia apuração no HM em SJC

Dois dias após a morte da jovem Alice Modesto Rodrigues, a Prefeitura de São José dos Campos divulgou um posicionamento oficial informando que o caso será analisado pelo Comitê de Ética do Hospital Municipal. O órgão é vinculado ao Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) e será responsável por conduzir a apuração de maneira técnica e imparcial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a administração municipal, todas as partes envolvidas serão ouvidas, com base em critérios éticos e profissionais. Caso sejam identificados indícios de conduta inadequada, a sindicância poderá ser encaminhada diretamente ao Cremesp para providências adicionais.