'Valeu, campeão': o adeus ao jovem lutador Lauan, morto em SJC

O próprio Lauan publicava mensagens positivas em suas redes sociais para apoiar outros atletas, a fazerem suas escolhas na vida. “Ninguém nasce vencedor ou perdedor. Você é o que você escolhe ser”, escreveu ele em agosto de 2023.

“Nossa equipe está com coração dilacerado. Você era amado por 100% dos alunos e professores. Muaythai te deixou no caminho do bem, nosso líder Jefferson Erbas te conduziu nesse caminho do respeito, do trabalho, da integridade e do coleguismo. Que dia cruel meu amigo”, disse Patty Villa Nova, que publicou uma foto de treino com Lauan e outras pessoas.

O acidente.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Lauan conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, modelo 2025, cor azul, registrada em seu nome. O veículo colidiu contra um caminhão Ford F-350, ano 1974, que estava estacionado na via pública.