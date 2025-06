Motociclista de 60 anos morre em acidente na Via Dutra em Jacareí

Um motociclista morreu após um acidente na Via Dutra em Jacareí, próximo ao pedágio, na noite de domingo (8). O homem, de 60 anos, foi encontrado morto na via, sob a motocicleta, na pista sentido Rio de Janeiro no quilômetro 166 da Rodovia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia Seccional, o acidente foi percebido por um motorista que trafegava pela rodovia e abordou a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que fazia uma fiscalização de rotina, a cerca de 500 metros do local.