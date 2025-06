Avô morre prensado por trator conduzido pelo neto de 11 anos

O caso aconteceu na fazenda da vítima, de 49 anos, na zona rural de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, na última sexta-feira (7).

Segundo a polícia, o neto estava ao volante do trator, para ajudar a desatolar um caminhão. Para auxiliar, o avô ficou entre o caminhão e o trator, orientando o neto.

No entanto, de acordo com o relato do motorista do caminhão, ele ouviu um impacto na carroceria e depois o menino gritando. Quando desceu do caminhão, o motorista viu o fazendeiro gravemente ferido.

O neto contou que o pé dele havia escorregado durante a manobra, fazendo com que ele perdesse o controle do trator e atingisse o avô.