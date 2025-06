Adeus, Lauan: lutador e jogador amador morre em acidente em SJC

Bruno Vaz comentou: “Quando recebi a notícia fiquei sem acreditar. Um rapaz sonhador e trabalhador, um dos melhores alunos do meu CT aqui na Bahia, foi e fez o nome dele aí em SP, que Deus conforte a todos nós”.

“Descanse em paz meu irmão. Nunca será esquecido”, disse Jefferson Erbas. “Que Deus te receba Lauan. Aqui na terra choramos pela sua partida mais que o céu te receba em festa para compor o exército guerreiro. Olha por nós aí de cima”, afirmou Jéssica Teles.

O perfil do time amador S. C. Nacional Di Kinta, de São José dos Campos, onde Lauan jogava, também lamentou a morte do atleta. Em diversas fotos divulgadas nas redes, a equipe se solidarizou com família e amigos e homenageou o jogador. "Vai em paz, guerreiro".