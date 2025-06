Morte de Rosangela comove amigos e colegas: ‘Coração grande'

Gabriela Silvério escreveu: “Ela era uma menina de um coração grande demais. Que Deus a tenha em um bom lugar. Eu a conheci pelo meu esposo. Sempre bem humorada, nos recebia no caixa dela sempre com aquele sorriso no rosto. Que Deus conforte o coração da família dela”.

Acompanhante de Rosangela no hospital, Fabiana Carla falou sobre a amiga: “Estou sem acreditar, Rosangela. Parece mentira que você se foi tão rápido assim. Tive o prazer de estar com você no hospital de acompanhante, na quarta e na quinta. Conversamos bastante, estou chocada desde quando recebi a notícia, descanse em paz”.

Descrita como uma pessoa gentil, maravilhosa e amorosa, Rosangela foi homenageada por amigos, como Clara de Assis: “Rô, o seu coração era tão grande que você precisava voar! Descanse em paz! A quem conheceu só resta a saudade”.