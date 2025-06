VÍDEO: Repórter é atingida por bala de borracha durante protesto

Uma correspondente americana de um canal de notícias australiano foi atingida por uma bala de borracha enquanto cobria o terceiro dia de protestos em Los Angeles, nesse domingo (8).

Imagens da transmissão da 9 News Australia mostram Lauren Tomasi gritando de dor e agarrando a perna durante uma reportagem ao vivo, após um policial apontar uma arma em sua direção e disparar.