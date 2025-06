São José e Taubaté iniciam semana e miram Clássico do Vale

São José e Taubaté entram na semana final de preparação para a Copa Paulista. Mais que isso, se preparam para o Clássico do Vale marcado para este domingo (15), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

E esse duelo cheio de rivalidade aumenta responsabilidade dos dois times da região. Além disso, será o quarto encontro do ano entre os times, que já se enfrentaram três vezes na Série A-2 do Campeonato Paulista, inclusive no mata-mata das quartas de final, quando o Burro da Central levou a melhor sobre a Águia do Vale e se classificou.