Polícia investiga dois homicídios em Ubatuba em menos de 12 horas

A Polícia Civil de Ubatuba investiga dois homicídios ocorridos entre a noite de sábado (7) e a manhã de domingo (8), em diferentes pontos da cidade e num intervalo de menos de 12 horas. Os casos, registrados como crimes de autoria desconhecida, mobilizam equipes de investigação da delegacia do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O primeiro caso foi registrado na rua Jade, no bairro Vale do Sol, por volta das 23h47 do sábado. A vítima é um homem de 43 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele apresentava uma lesão cortante na orelha direita e afundamento craniano no lado esquerdo da cabeça.