Jovem motociclista morre em acidente na zona leste de São José

O veículo colidiu contra um caminhão Ford F-350, ano 1974, que estava estacionado na via pública. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e enviou a Unidade de Suporte Avançado (USA 02), que confirmou o óbito no local.

O acidente aconteceu por volta das 22h50 do domingo (8), segundo informações do boletim de ocorrência. A vítima conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, modelo 2025, cor azul, registrada em seu nome.

Um jovem motociclista, de 24 anos, morreu após colidir com um caminhão estacionado na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Parque Novo Horizonte, em São José dos Campos.

O caminhão envolvido é de cor azul, placa de Potim e não possuía seguro. A perícia da Polícia Científica foi acionada, compareceu ao local e realizou os trabalhos técnicos com a via devidamente preservada pelas equipes da Polícia Militar. Após a perícia, o local foi liberado.

A Polícia Civil requisitou exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal) e também laudo pericial do local do acidente para apurar as circunstâncias exatas da colisão. Até o momento, o caso está registrado como morte suspeita e choque, sem indícios de crime doloso.