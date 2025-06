Rio Negro ajuda, Águia evita queda antecipada e busca 'milagre'

O empate por 0 a 0 entre Rio Negro (RR) e Ação (MT), no início da noite deste domingo (8), manteve viva a esperança do São José em não ser rebaixado para a Série A-3 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Se o time roraimense tivesse ganho, o descenso estaria matematicamente decretado. Agora, as Meninas da Águia ganham um respiro, salvaram um ‘match point’ e podem escapar com um ‘milagre’ na semana que vem.