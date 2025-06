Feijoada em SJC reúne grupo Bom Gosto, gastronomia e cerveja

O grupo Bom Gosto, com sucessos no samba e pagode, vai ser a atração principal da Feijoada012, em São José dos Campos, em um evento com música e gastronomia.

Com um formato all inclusive premium, o evento terá duração de 5 horas. Além da música e da feijoada completa, serão mais de 20 opções de bebidas selecionadas.

Os convites estão à venda e podem ser adquiridos diretamente no caixa do Posto012, em São José dos Campos, pelo WhatsApp no número (12) 2012-0012, ou ainda pelo site www.queroingresso.com. As vagas são limitadas.