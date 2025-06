Rô morre aos 38 anos no Vale; amigos do Shibata ficam incrédulos

As últimas homenagens estão sendo prestadas nesta segunda-feira (9), na Sala Valência do Campo das Oliveiras, localizada na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida ocorre das 11h às 15h, com sepultamento no Cemitério Jardim da Paz.

Morreu neste domingo (8), em Jacareí, Rosangela Oliveira Dantas, aos 38 anos. Nascida em 9 de julho de 1986, Rosangela foi muito conhecida por sua atuação no comércio local, especialmente em supermercados como o Shibata e o Dia, onde conquistou o carinho de colegas e clientes. Sua morte causou forte comoção nas redes sociais, com dezenas de mensagens de pesar e incredulidade. A causa da morte não foi revelada.

A notícia surpreendeu amigos e ex-colegas de trabalho. “Gente, o que aconteceu com ela? Eu conheço ela do Shibata, meu Deus... tão nova”, escreveu Jocymeire Aparecida Milani. A mesma dúvida foi compartilhada por Márcia Lopes. “Trabalhei com ela no Shibata, o que aconteceu com ela? Meus sentimentos a toda a família”.

“Que Deus te receba de braços abertos, você deixou boas lembranças, uma pessoa maravilhosa”, lamentou Elaine Luna. “Rô, o seu coração era tão grande que você precisava voar! Descanse em paz!”, escreveu Clara de Assis.

A tristeza pela perda foi compartilhada também por quem conviveu com Rosangela em diferentes momentos. “Trabalhei com ela no Shibata do São João, não acredito. Que Deus console a todos”, declarou Mayara Freitas. “Inacreditável. Trabalhei com ela no Dia e a conheço desde o Shibata”, comentou Julio Scalisse Braga.