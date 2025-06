Francisco Rodolfo foi executado com pelo menos 7 tiros em SJC

Francisco Rodolfo Gomes Oricil, de 59 anos, foi assassinado com pelo menos sete tiros na tarde deste domingo (8), em São José dos Campos. A execução aconteceu por volta das 12h40, na rua Caparaó, no Jardim Ismênia, zona leste da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava três perfurações no tórax, uma no abdômen, duas no pescoço e uma na cabeça. O óbito foi constatado no local pela equipe médica da Unidade de Suporte Avançado.

Segundo informações da Polícia Militar, o autor dos disparos é um homem de 47 anos que teria cometido o homicídio após uma discussão com a vítima. Testemunhas relataram que a motivação seria um desentendimento entre vizinhos. Após o crime, o suspeito fugiu de bicicleta pela região.