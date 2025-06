Jovem de 22 anos é baleada na saída de clube de Taubaté

A Polícia Civil de Caçapava investiga uma tentativa de homicídio contra uma jovem de 22 anos, baleada na manhã deste domingo (8), na saída de um clube no município de Taubaté. De acordo com informações apuradas pela reportagem, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e, por motivos ainda não esclarecidos, foi socorrida ao Hospital Fusam, em Caçapava.

A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica após a chegada da vítima ao hospital. O caso foi registrado na delegacia de Caçapava como tentativa de homicídio.