URGENTE: Homem é morto no meio da rua em São José 

Uma briga terminou em morte no começo da tarde deste domingo (8), no bairro Jardim Ismênia, zona leste de São José dos Campos. O caso ocorreu na rua Caparaó e, de acordo com as primeiras informações, teria sido motivado por desentendimento entre vizinhos.

Durante o conflito, um dos envolvidos foi atingido e morreu ainda no local, caído próximo a calçada. As circunstâncias exatas da agressão ainda não foram oficialmente confirmadas pelas autoridades, nem qual arma usada.