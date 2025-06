Como age quadrilha que matou empresário do Vale em SP

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a atuação de uma quadrilha envolvida em invasões a residências de alto padrão na capital, após a morte do engenheiro Francisco Paulo de Sebe Filippo, ocorrida na última quarta-feira (4), no bairro da Vila Clementino, zona sul da cidade. Filippo era de Guaratinguetá e foi enterrado na cidade do Vale do Paraíba.

De acordo com as autoridades, o grupo criminoso é composto por vários integrantes que se revezam nas ações, adotando estratégias sofisticadas, como clonagem de controles de portões e desativação de câmeras de segurança. A vítima foi abordada dentro de casa e baleada na sala. Os criminosos ficaram entre oito e dez minutos na residência, e o engenheiro foi encontrado sem sinais de reação, levantando a hipótese de execução.