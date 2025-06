Farma Conde leva doações à aldeia indígena de São Paulo

A Farma Conde, por meio de seu braço social, realizou nestasemana uma importante ação solidária em apoio à ONG Virei Vira Lata e ao ex-vereador de São José dos Campos, Robertinho da Padaria. A empresa atuou de forma decisiva na entrega e logística de doações destinadas à Aldeia Krukutu, localizada em Parelheiros, na zona sul da capital paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Aldeia Krukutu é uma das oito comunidades que integram a Terra Indígena Tenondé Porã, às margens da represa Billings, e abriga cerca de 500 moradores. A região conta com estruturas como posto de saúde, CECI (Centro de Educação e Cultura Indígena) e uma escola estadual indígena. Mesmo com esses avanços, a aldeia ainda enfrenta desafios de acesso a itens essenciais.

Sensibilizada com a causa, a Farma Conde não hesitou em atender ao pedido de apoio e disponibilizou caminhões de sua frota para transportar uma grande quantidade de donativos arrecadados pela iniciativa.

Entre os itens entregues estavam:

* Cestas básicas;

* Roupas de inverno, cobertores, toalhas e roupas de cama;

* Kits de higiene pessoal (escovas, creme dental, sabonetes, desodorantes);

* Brinquedos e sacolinhas-surpresa com doces para as crianças;

* 28 kits de enxoval para bebês destinados a gestantes da comunidade;

* Dois fogões, uma cama, quatro colchões e dois armários de cozinha;

* Itens para cuidados com animais (ração, caminhas, cobertores, casinhas e medicamentos para cães).

A ação beneficiou diretamente famílias da aldeia e reforça o compromisso da Farma Conde com causas sociais e o apoio a comunidades em situação de vulnerabilidade. Ao longo de sua trajetória, a empresa, guiada pelos valores de seus fundadores, tem atuado em diversas frentes solidárias, estendendo a mão a quem mais precisa — sempre com agilidade, empatia e responsabilidade.

“Sabemos que pequenas atitudes podem transformar realidades. Por isso, ao recebermos o pedido, mobilizamos imediatamente nossa estrutura logística para garantir que todos os itens chegassem com segurança à aldeia”, afirmou Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da rede.