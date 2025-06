São Paulo lança Programa Pró-Araucária para preservar espécie

O Governo do Estado de São Paulo lançou oficialmente, no dia 7 de junho, o Programa Pró-Araucária, voltado à preservação da Araucaria angustifolia, árvore símbolo da Mata Atlântica e considerada criticamente ameaçada de extinção. A cerimônia de lançamento foi realizada durante a programação da Semana do Meio Ambiente, na sede da Associação de Produtores de Cunha, e contou com a presença da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), Natália Resende, que formalizou o início do programa com a assinatura de uma resolução.

Desenvolvido pela Fundação Florestal, vinculada à SEMIL, o Pró-Araucária busca integrar ações de conservação ecológica, restauração de áreas degradadas e incentivo à bioeconomia florestal, promovendo o uso sustentável dos recursos naturais e a geração de renda para as comunidades locais. Cunha foi escolhida como território-piloto por abrigar remanescentes da Mata de Araucária e manter uma forte relação cultural e econômica com o pinhão.