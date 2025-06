Marido pede divórcio após influencer gravar vídeo com 20 homens

A modelo e criadora de conteúdo Tiffany Wisconsin, de 35 anos, conhecida por seu sucesso no OnlyFans, revelou em suas redes sociais que um vídeo íntimo gravado com 20 homens levou ao término de seu casamento. A revelação foi feita por meio de um desabafo publicado no Instagram, na noite desta quinta-feira (5).

Segundo Tiffany, o ex-marido — um homem de 80 anos — descobriu a gravação no dia do casamento. “Meu marido encontrou o vídeo que fiz com 20 caras na noite da nossa cerimônia”, contou a influenciadora. Em tom emocionado, ela classificou o episódio como “a pior coisa pela qual já passou”.

Na publicação, Tiffany compartilhou trechos do casamento e imagens dos participantes da gravação que teria motivado o rompimento. A postagem rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões.