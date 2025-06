Homem mata o irmão após se apaixonarem pela mesma mulher

Um homem foi preso após matar o próprio irmão durante uma briga motivada por uma disputa amorosa, no estado de Goiás. O crime ocorreu nesta semana e, segundo informações da Polícia Civil, o suspeito, identificado como Célio, teria assassinado Juvercino após os dois se apaixonarem pela mesma mulher, chamada Louriane.

De acordo com as investigações, Juvercino mantinha seus sentimentos em segredo, enquanto Célio tomou a iniciativa e passou a se relacionar com Louriane. Ao descobrir o envolvimento do irmão com a mulher por quem também nutria sentimentos, Juvercino resolveu se declarar a ela, o que provocou uma nova discussão entre os dois.

Ainda segundo a polícia, os irmãos já tinham histórico de desentendimentos por conta de disputas relacionadas à herança da família. Durante a última discussão, Célio foi até a casa da mãe, onde Juvercino também estava, e cometeu o homicídio.