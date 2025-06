Adeus, Alice: jovem de 19 anos morre em hospital de São José

A jovem Alice Modesto Rodrigues, de 19 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (6) após apresentar um quadro grave de saúde. De acordo com a família, o caso foi inicialmente tratado como um simples resfriado por profissionais do Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos.

De acordo com relatos de Tereza Cristina Modesto Vieira, mãe da jovem, Alice começou a sentir os primeiros sintomas, como febre, tosse e dores no corpo, entre o último domingo (1) e segunda-feira (2). No mesmo dia, procurou atendimento médico no hospital, onde foi medicada e liberada. No entanto, os sintomas persistiram e ela chegou a iniciar um novo emprego na terça-feira (3), mesmo sentindo dores intensas.